Samsunspor Bocce, Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Madalya Aldı

Mersin'de düzenlenen 16-20 Ocak Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Samsunspor Bocce'den Yağmur Tosun ikincilik, Yusuf Emre Boyun üçüncülük elde etti.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 20:51
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 20:51
Samsunspor Bocce, Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Madalya Aldı

Samsunspor Bocce, Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Madalya Aldı

16-20 Ocak tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Samsunspor Bocce Takımı önemli dereceler elde etti. Türkiye genelinden yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyona, 5 gün boyunca yoğun ve çekişmeli maçlara sahne oldu.

Dereceler

Yusuf Emre Boyun, genç erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken; Yağmur Tosun ise genç bayanlar kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti.

Teknik Kadro ve Hedefler

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, aylar süren yoğun bir antrenman programıyla şampiyonaya hazırlandıklarını belirterek,

"5 gün süren çekişmeli maçlar sonucunda Samsun’a farklı kategorilerde Türkiye derecesi getiren sporcularımı tebrik ediyorum. Elde edilen bu başarılar, disiplinli çalışmanın ve emeğin bir ürünüdür" dedi.

Bozdemir, Samsunspor Bocce Takımı’nın 30’u milli sporcu olmak üzere toplam 140 lisanslı sporcusu bulunduğunu ifade ederek,

"Bu yıl yapılacak Akdeniz Oyunları ile Dünya ve Avrupa Şampiyonaları milli takım seçmelerinde tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Ülkemize 2025 yılında kazandırdığımız Avrupa ve Dünya dereceleri gibi inşallah 2026 yılında da Akdeniz Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında altın madalyalar getiririz" şeklinde konuştu.

16-20 OCAK TARİHLERİ ARASINDA MERSİN’DE DÜZENLENEN RAFFA GENÇLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA...

16-20 OCAK TARİHLERİ ARASINDA MERSİN’DE DÜZENLENEN RAFFA GENÇLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA SAMSUNSPOR BOCCE TAKIMI ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI.

16-20 OCAK TARİHLERİ ARASINDA MERSİN’DE DÜZENLENEN RAFFA GENÇLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - İlbank: 2
2
Samsunspor Bocce, Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Madalya Aldı
3
Trabzonspor, Mathias Lovik'i 4.5 yıllığına Parma'dan transfer etti
4
Diego Simeone: Galatasaray Deplasmanında "İlk 8 için Kazanmalıyız"
5
Atletico Madrid, Galatasaray Maçı Öncesi Hazırlıklarını RAMS Park'ta Tamamladı
6
Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu Maçına Odaklandı
7
MKE Ankaragücü'nde yeni başkan İlhami Alparslan seçildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları