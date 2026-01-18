Balıköy Gençyurduspor çifte şampiyonlukla coştu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen törende Balıköy Gençyurdu Spor kulübüne geçtiğimiz sezondan kalan 2. Amatör Küme şampiyonluk kupası takdim edildi. Bu başarı, takımın bu sezon 1. Amatör B Grubunda bitime iki hafta kala şampiyonluğunu garantilemesiyle çifte mutluluğa dönüştü.

Tören ve teslimat

Tavşanlı Karakova Semt Sahalarında oynanan Demirbilekspor karşılaşmasının ardından gerçekleştirilen törende, kupa Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından kulübe teslim edildi. Kupaya taraftarlar büyük coşkuyla tepki gösterdi.

Törene Balıköy Belediye Başkanı Hasan Mehmet Yazkan, Kütahya ASKF Başkan Yardımcısı Celalettin Altay, antrenör İsmail Aşar, sporcular ve kulüp yöneticileri katıldı. ASKF Başkan Yardımcısı Celalettin Altay kulüp yönetimini ve sporcuları tebrik ederek kupayı takdim etti.

Başkan ve takımın tepkisi

Törende konuşan Balıköy Belediye Başkanı Hasan Mehmet Yazkan, Balıköy halkına armağan ettikleri şampiyonluk için memnuniyetini dile getirerek, "Güzel bir mücadele ile kupamızı aldık. Balıköy bunu sonuna kadar hak ediyordu. Geçen yılın kupasını bugün aldık ama bu sezon da başarımızı perçinledik. Bitime iki hafta kala şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bu başarı tüm Balıköy’e hediye olsun" dedi.

Gelecek hedefleri ve kutlama

Antrenör İsmail Aşar yönetimindeki ekip, bu sezonki performansla 1. Amatör Kümede de şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi ve yeni hedeflere odaklandı. Ligin bitimine iki hafta kala zirveyi garantileyen ekibin, 1. Amatör Küme şampiyonluk kupasını play-off müsabakaları sırasında alacağı öğrenildi.

Törenin ardından Balıköy Gençyurdu Spor, galibiyet ve kupa sevincini taraftarlarıyla birlikte kutladı. Karşılaşma Balıköyspor’un Demirbilekspor’u 2-0 mağlup etmesiyle sona erdi.

