Balıköy Gençyurduspor çifte şampiyonlukla coştu

Balıköy Gençyurduspor, Tavşanlı’daki törenle geçen sezonun 2. Amatör Küme kupasını aldı; bu sezon 1. Amatör B Grubu’nda bitime iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 22:34
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 23:15
Balıköy Gençyurduspor çifte şampiyonlukla coştu

Balıköy Gençyurduspor çifte şampiyonlukla coştu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen törende Balıköy Gençyurdu Spor kulübüne geçtiğimiz sezondan kalan 2. Amatör Küme şampiyonluk kupası takdim edildi. Bu başarı, takımın bu sezon 1. Amatör B Grubunda bitime iki hafta kala şampiyonluğunu garantilemesiyle çifte mutluluğa dönüştü.

Tören ve teslimat

Tavşanlı Karakova Semt Sahalarında oynanan Demirbilekspor karşılaşmasının ardından gerçekleştirilen törende, kupa Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından kulübe teslim edildi. Kupaya taraftarlar büyük coşkuyla tepki gösterdi.

Törene Balıköy Belediye Başkanı Hasan Mehmet Yazkan, Kütahya ASKF Başkan Yardımcısı Celalettin Altay, antrenör İsmail Aşar, sporcular ve kulüp yöneticileri katıldı. ASKF Başkan Yardımcısı Celalettin Altay kulüp yönetimini ve sporcuları tebrik ederek kupayı takdim etti.

Başkan ve takımın tepkisi

Törende konuşan Balıköy Belediye Başkanı Hasan Mehmet Yazkan, Balıköy halkına armağan ettikleri şampiyonluk için memnuniyetini dile getirerek, "Güzel bir mücadele ile kupamızı aldık. Balıköy bunu sonuna kadar hak ediyordu. Geçen yılın kupasını bugün aldık ama bu sezon da başarımızı perçinledik. Bitime iki hafta kala şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bu başarı tüm Balıköy’e hediye olsun" dedi.

Gelecek hedefleri ve kutlama

Antrenör İsmail Aşar yönetimindeki ekip, bu sezonki performansla 1. Amatör Kümede de şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi ve yeni hedeflere odaklandı. Ligin bitimine iki hafta kala zirveyi garantileyen ekibin, 1. Amatör Küme şampiyonluk kupasını play-off müsabakaları sırasında alacağı öğrenildi.

Törenin ardından Balıköy Gençyurdu Spor, galibiyet ve kupa sevincini taraftarlarıyla birlikte kutladı. Karşılaşma Balıköyspor’un Demirbilekspor’u 2-0 mağlup etmesiyle sona erdi.

KÜTAHYA'NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE BALIKÖY GENÇYURDU SPOR'UN GEÇTİĞİMİZ SEZONDAN KALAN ŞAMPİYONLUK...

KÜTAHYA'NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE BALIKÖY GENÇYURDU SPOR'UN GEÇTİĞİMİZ SEZONDAN KALAN ŞAMPİYONLUK KUPASI, DÜZENLENEN TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ. BU SEZON 1. AMATÖR B GRUBU'NDA ŞAMPİYONLUĞUNU LİGİN BİTİMİNE İKİ HAFTA KALA GARANTİLEYEN BALIKÖY EKİBİ, ÇİFTE MUTLULUK YAŞADI.

KÜTAHYA'NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE BALIKÖY GENÇYURDU SPOR'UN GEÇTİĞİMİZ SEZONDAN KALAN ŞAMPİYONLUK...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ali Gürbüz: Bu Haftayı Kayıpsız Kapattık — Fenerbahçe'den Transfer ve Ceza Açıklaması
2
Joao Pereira: "İkinci yarıda ne yapacağımızı unuttuk" — Alanyaspor 2-3 Fenerbahçe
3
Karşıyaka 103-91 Aliağa Petkimspor | Uzatmalarda Galip
4
Erciyes 38 FK Osmaniyespor'u 5-0 Yendi — TFF 3. Lig 17. Hafta
5
Balıköy Gençyurduspor çifte şampiyonlukla coştu
6
TFF 3. Lig: Pazarspor 1-0 1926 Bulancakspor — Ahmet Taşdemir'in Erken Golü
7
Eskişehirspor 5-1 İzmir Çoruhlu | TFF 3. Lig 4. Grup

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları