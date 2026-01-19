Kütahya'da Gençler B Hentbol Yarı Finalleri Tamamlandı

Okul Sporları Gençler B Hentbol Yarı Final müsabakaları, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde büyük bir heyecan ve centilmence mücadelelerle tamamlandı.

Müsabakalar ve Fair-play

Turnuva boyunca sahaya çıkan sporcular, etkileyici performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Fair-play ruhunun ön planda olduğu karşılaşmalarda genç sporcuların azmi ve mücadele gücü dikkat çekti.

Ödüller ve Türkiye Finalleri

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Başarılı olan okullar, resmi olarak Türkiye Finallerine katılma hakkı elde etti. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, turnuvaya katılan tüm okulları, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek Türkiye Finalleri'nde başarılar diledi.

