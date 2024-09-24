Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanmaya Başladı

Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Takım, maç öncesi hazırlıklarına başladı.
Antrenman Detayları
Turuncu-yeşilli kulübün yaptığı açıklamaya göre, futbolcular antrenmana Fatih Tekke yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başlamışlardır. Antrenman, ısınma hareketleriyle hayata geçirildi.
Futbolcular, iki grup halinde dar alanda pas çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oyun oynayarak sona erdi.