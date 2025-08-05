Alanyaspor'dan 5 Futbolcuya Sözleşme Uzatımı

Alanyaspor'da Sözleşme Yenileme İmza Töreni

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, kadrosundaki 5 futbolcusunun sözleşmelerini uzattığını duyurdu. Sözleşme imza töreni, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşti ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da etkinlikte yer aldı.

Uzun Dönemli Hedefler

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Güney Koreli forvet Ui-jo Hwang, Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj ve stoper Fatih Aksoy ile 2027'ye, Kosovalı stoper Fidan Aliti ve altyapıdan çıkan orta saha oyuncusu Ümit Akdağ ile de 2028'e kadar sözleşme uzattıklarını belirtti. Çavuşoğlu, bu oyuncuların kulübe önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, "Bundan sonraki süreçte de katkıları devam edecektir. Bu sene, geçen seneki sıkıntıları tekrar yaşamamak adına hep birlikte hedefler doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kulübümüz ve futbolcularımız için hayırlı olsun," dedi.

Futbolcuların Açıklamaları

Sözleşmeleri uzatılan 32 yaşındaki Ui-jo Hwang, kulübe ve başkana teşekkür ederken, "Elimden gelenin en iyisini yapacağımın sözünü veriyorum. Umarım geçen yıldan daha iyi bir sezonu birlikte geçiririz," şeklinde konuştu.

30 yaşındaki Florent Hadergjonaj ise kararını düşünmeden verdiğini belirtti ve "Hem ailem hem de ben burada mutluyuz. Geçen yıl Alanyaspor olarak bazı sıkıntılar yaşadık, umarım bu sezon daha iyi olacak. Geçen yıl bireysel olarak iyi bir sezon geçirdim ve katkıda bulundum. Bu sezon daha fazla katkı sağlamak istiyorum," ifadelerini kullandı.

Kosovalı 31 yaşındaki Fidan Aliti, sözleşme uzatma kararının kendisi için kolay olduğunu belirtirken, "İçimiz çok rahat. Burada 3 yıl daha kalma konusunda içimde hiçbir şüphe oluşmadı. Daha pozitif bir sezon geçirmek için çalışacağım," dedi.

27 yaşındaki Fatih Aksoy, Alanyaspor'u artık birinci evi olarak gördüğünü dile getirirken, takım hedeflerini de açıkladı: "İnşallah bu sezonu geçen yıldan daha iyi geçirerek ligi ilk 10'da tamamlamak istiyoruz."

Takımın genç orta saha oyuncusu Ümit Akdağ da sözleşme uzatmanın kendisi için gurur verici olduğunu ifade etti: "6 yaşında altyapısından çıktığım bir kulüpte forma giymek gurur verici. İnşallah bu yıl A takımda formayı terleteceğim."

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, kadrosunda yer alan 5 futbolcusuyla sözleşme uzattı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde Ui-jo Hwang (solda), Florent Hadergjonaj (sol 2), Fatih Aksoy (sağ 2), Fidan Aliti (sol 3) ve Ümit Akdağ (sağda) için düzenlenen imza törenine Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağ 3) da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, kadrosunda yer alan 5 futbolcusuyla sözleşme uzattı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde Ui-jo Hwang (solda), Florent Hadergjonaj (sol 2), Fatih Aksoy (sağ 2), Fidan Aliti (sol 3) ve Ümit Akdağ (sağda) için düzenlenen imza törenine Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağ 3) da katıldı.