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Alanyaspor'dan 5 Yeni Transfer İçin İmza Töreni

Corendon Alanyaspor, yeni transferleri için Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:15
Alanyaspor'dan 5 Yeni Transfer İçin İmza Töreni

Corendon Alanyaspor, 5 Oyuncuyla Sözleşme İmzaladı

Corendon Alanyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 5 oyuncu ile Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde sözleşme imzalamak için bir tören düzenledi. İmza töreninde yerli ve yabancı futbolcular için ayrı programlar gerçekleştirildi.

Transfer Zorluğuna Dikkat Çeken Çavuşoğlu

Törende konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, devre arasında transfer yapmanın zor olduğunu belirtti. Panathinaikos'tan transfer edilen Tonny Vilhena ve Andraz Sporar ile yapılan imzaların önemine değinen Çavuşoğlu, oyuncularla yapılan görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Çavuşoğlu, "Birinci transferimiz santrfor Andraz Sporar, diğeri ise orta saha oyuncusu Tonny Vilhena. Bu bölgede eksikliklerimiz vardı. Bu eksiklikleri bu transferlerle gidereceğimizi düşünüyoruz" dedi. Vilhena'nın sezon sonuna kadar, Sporar'ın ise 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını aktardı.

Başkan Çavuşoğlu, transfer sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederken, eski oyuncuları Tzavellas'ın bu transferlerdeki katkısının önemli olduğunu vurguladı.

Yeni Transferlerden İlk Açıklamalar

Tonny Vilhena, Alanyaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Şu anda çok hazırım. Takıma her şeyimi vermek istiyorum. Umarım hepimiz için iyi bir sezon olacak" dedi.

Sloven forvet Andraz Sporar ise, "Bir an önce takımla çalışmaya başlamak istiyorum. Umarım kupada ve ligde sonuna kadar ilerleriz" şeklinde konuştu.

Yerli Futbolcularla 4,5 Yıllık Sözleşmeler

Yerli oyuncular için imza töreninde, Pendikspor'dan Enes Keskin, Umut Mert Toy ve Duisburg'dan Batuhan Yavuz ile 4,5 yıllık sözleşmeler imzalandı. Çavuşoğlu, Türk ve genç oyunculara önem veren bir kulüp olduklarının altını çizdi.

Çavuşoğlu, "Bu oyuncular Alanyaspor'un geleceğine de katkı sağlayacaktır. Burada iyi çalışacaklar ve başarıyı yakalayacaklar" dedi. Alanyaspor’un Duisburg'tan transfer ettiği 19 yaşındaki Batuhan Yavuz, potansiyeline inanan bir kulüpte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Pendikspor'dan gelen 23 yaşındaki Enes Keskin, "Burası hayallerimize giden yolda önemli bir yer. Çalışıp, gelişip önümüze bakacağız" derken, 20 yaşındaki Umut Mert Toy da takıma katkı sağlamak için azimle çalışacaklarını dile getirdi.

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