Alanyaspor Erzurum Kampına Başladı

Alanyaspor'un Erzurum Kampı Başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da kampa girdi.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular ve teknik ekip, 9 gün sürecek kamp için Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde buluştu.

İlk Antrenman Heyecanı

Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde başlayan kamp, ilk antrenman ile start aldı. Futbolcular, aktivasyon çalışması ve koşunun ardından, pas organizasyonları üzerinde yoğunlaştı.

Günün sonunda ise, idman dar alanda düzenlenen turnuva maçları ile tamamlandı.

Kamp Programında Hazırlık Maçları

Corendon Alanyaspor, bu kapsamda kamp süresince 3 hazırlık maçı gerçekleştirecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için teknik direktör Joao Pereira (fotoğrafta) yönetiminde Erzurum'da kampa girdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için teknik direktör Joao Pereira (fotoğrafta) yönetiminde Erzurum'da kampa girdi.