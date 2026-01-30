Alanyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig 20. hafta öncesi son idman

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı için hazırlıklarını kulüp tesislerinde tamamladı.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

