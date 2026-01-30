Alanyaspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 20. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı öncesi Joao Pereira yönetimindeki antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 19:32
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 19:32
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı için hazırlıklarını kulüp tesislerinde tamamladı.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

