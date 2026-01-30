Trabzonspor'dan Antalyaspor Maçı Öncesi Taşlı Saldırıya Kınama

Trabzonspor, Antalyaspor maçı öncesi takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı kınadı; daha önce Başkan Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik eylem hatırlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 20:04
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:13
Trabzonspor'dan Antalyaspor Maçı Öncesi Taşlı Saldırıya Kınama

Trabzonspor'dan Antalyaspor Maçı Öncesi Taşlı Saldırıya Kınama

Kulüp açıklaması

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında bu akşam oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

"Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir. Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz"

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 20. HAFTASINDA BU AKŞAM OYNAYACAKLARI ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİ...

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 20. HAFTASINDA BU AKŞAM OYNAYACAKLARI ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİ TAKIM OTOBÜSÜNE YAPILAN TAŞLI SALDIRIYI KINADIKLARINI AÇIKLADI.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 20. HAFTASINDA BU AKŞAM OYNAYACAKLARI ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİ...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aliağa FK, Emre Keskin Transferini Resmîleştirdi
2
SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize Handüzü'nde Açıldı
3
Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa 0-0 Samsunspor — 15. Dakikada Golsüzlük
4
Trabzonspor'dan Antalyaspor Maçı Öncesi Taşlı Saldırıya Kınama
5
Alanyaspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
6
Hakan Canbazoğlu Elazığspor'da İmza
7
Fernando Andrade Erzurumspor FK'ya İmza Attı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları