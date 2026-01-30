Galatasaray, Kayserispor Maçı İçin Kemerburgaz'da Hazırlıklara Başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Antrenman Detayları
İdman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başladı. Çalışma, iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas organizasyonuyla sürdü.
Ardından ekip, topa sahip olma çalışması yapıp çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla sonlandıracak.
