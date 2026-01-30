Hakan Canbazoğlu Elazığspor'da İmza

Seza Çimento Elazığspor, eski kalecisi Hakan Canbazoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı; tecrübeli eldiven 28 numaralı formayı giyecek.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 19:47
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 19:47
Seza Çimento Elazığspor transferi resmen açıkladı

Seza Çimento Elazığspor, eski kalecisi Hakan Canbazoğlu ile yeniden anlaşmaya vardı. Kulüp transferi resmi olarak duyurdu ve tecrübeli eldivenin bordo beyazlı formayı yeniden giyeceğini bildirdi.

Hakan Canbazoğlu, kariyerinde ikinci kez Elazığspor forması giyecek ve takımda yeniden görev alacak.

Elazığspor kulübünden yapılan açıklamada; Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hakan Canbazoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz. Hakan, takımımızda 28 numaralı forma giyecek denildi.

Resmi sözleşme sezon sonuna kadar geçerli olup, tecrübeli kaleci 28 numaralı forma ile sahaya çıkacak.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

