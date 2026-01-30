Hakan Canbazoğlu Elazığspor'da İmza

Seza Çimento Elazığspor transferi resmen açıkladı

Elazığspor kulübünden yapılan açıklamada; Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hakan Canbazoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz. Hakan, takımımızda 28 numaralı forma giyecek denildi.

