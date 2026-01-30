Aliağa FK, Emre Keskin Transferini Resmîleştirdi

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, Menemen FK’nın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Keskin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 20:19
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:19
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibinde orta sahaya takviye

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa FK, Menemen FK forması giyen orta saha oyuncusu Emre Keskin ile anlaşma sağladı. Kulüp, transferin resmiyet kazandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Aliağa FK, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattı. İşlemler sonucunda tarafların 1,5 yıllık sözleşme üzerinde mutabakata vardığı açıklandı.

Kulüp Açıklaması

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Menemen FK’da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Emre’ye hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz.

Aliağa FK taraftarları, yeni transferin takıma katılmasıyla orta sahada beklenen katkıyı sağlamasını umut ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları