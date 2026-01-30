Aliağa FK, Emre Keskin Transferini Resmîleştirdi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibinde orta sahaya takviye
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa FK, Menemen FK forması giyen orta saha oyuncusu Emre Keskin ile anlaşma sağladı. Kulüp, transferin resmiyet kazandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Aliağa FK, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattı. İşlemler sonucunda tarafların 1,5 yıllık sözleşme üzerinde mutabakata vardığı açıklandı.
Kulüp Açıklaması
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Menemen FK’da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Emre’ye hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz.
Aliağa FK taraftarları, yeni transferin takıma katılmasıyla orta sahada beklenen katkıyı sağlamasını umut ediyor.
