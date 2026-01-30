SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize Handüzü'nde Açıldı

SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın açılış seremonisi Rize Handüzü'nde yapıldı; yetkililer, sporcular ve uluslararası konuklar katıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 20:26
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:28
SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize Handüzü'nde Açıldı

SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize Handüzü'nde Açıldı

SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın resmi açılış seremonisi Rize'de, Handüzü'nde gerçekleştirildi. Coşkulu anlara sahne olan tören halk oyunları gösterisiyle başladı ve bölge halkının yoğun ilgisini çekti.

Törene katılanlar

Açılış törenine; Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Güneysu Kaymakamı Eyüp Gürdal, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, TMF Yönetim Kurulu üyeleri, FIM yetkilileri ile çok sayıda sporcu ve davetli katıldı.

Konuşmalar ve hedefler

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa törende şu ifadeleri kullandı: "Rize Handüzü’nde düzenleyeceğimiz Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nı ilk kez burada gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde, Rize Valiliğimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz bu organizasyon; spor turizmi kapsamında bölgenin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sunacaktır. Hedefimiz, bu organizasyonu geleneksel hale getirerek Handüzü’nü uluslararası motorsporları takviminde söz sahibi bir merkez yapmaktır. Destek veren tüm kurumlara ve bugün yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum."

SNX Temsilcisi Patricia Maskarova ise ilk kez Rize Handüzü’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çekya, Slovakya, Fransa, Amerika ve İsveç başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların şampiyonada yer aldığını belirtti. FIM Temsilcisi Hong Guogong da zorlu bir yolculuğun ardından Rize’de olmaktan memnuniyet duyduklarını, Handüzü ve Rize’yi çok beğendiklerini ve yarışların önümüzdeki yıllarda da burada yapılmasını temenni ettiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci konuşmasında, "Bugün burada Kaçkarlar’ın, Handüzü’nün sporla ve heyecanla dünyayla buluştuğu çok özel bir ana tanıklık ediyoruz. Yarın başlayacak yarışlarda tüm sporcularımıza başarılar diliyor, bu organizasyona katkı sunan başta Sayın valimiz olmak üzere tüm paydaşlara ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise şehrin tanıtımı ve turizm açısından etkinliklerin önemine vurgu yaparak, "Rize’yi yeşilin, mavinin ve yağmurun başkenti olarak tanımlarız. Bundan sonra beyazın ve kar organizasyonlarının, kış sporlarının da başkenti olarak anılmasını istiyoruz. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Türkiye ayağını Rize’de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." sözlerine yer verdi.

Rize'nin tanıtımı ve program

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize’nin yılın her dönemine yayılan organizasyonlarla canlı bir şehir haline geldiğini vurgulayarak UTMB koşularından kar yürüyüşlerine, Ayder Şenlikleri’nden Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na kadar şehrin 12 ay yaşayan bir merkez olduğunu ifade etti.

Açılış seremonisinde yarışacak sporcular tanıtıldı; yapılan konuşmaların ardından Grup Mapavri ve solistler bir geçit sahne aldı. Program, Volkan Arslan konseriyle sona erdi.

SNX TÜRKİYE DÜNYA KAR MOTOSİKLETİ ŞAMPİYONASI'NIN RESMİ AÇILIŞ SEREMONİSİ; RİZE'DE...

SNX TÜRKİYE DÜNYA KAR MOTOSİKLETİ ŞAMPİYONASI'NIN RESMİ AÇILIŞ SEREMONİSİ; RİZE'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

SNX TÜRKİYE DÜNYA KAR MOTOSİKLETİ ŞAMPİYONASI'NIN RESMİ AÇILIŞ SEREMONİSİ; RİZE'DE...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor 1-1 Trabzonspor | Trendyol Süper Lig 20. Hafta
2
Trendyol Süper Lig 20. Hafta: Kasımpaşa 0-1 Samsunspor — Assoumou'nun 90+2'deki Golü
3
Zafer Uysal: Galibiyeti Balıkesirspor Ailesine Armağan Ettik
4
Gebze Belediyesi Ampute Futbol, TSK Rehabilitasyon'u 3-0 Yenerek 4. Sıraya Yükseldi
5
Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi 2025-26 Sonuna Kadar Kiraladı
6
Emir Ortakaya Çaykur Rizespor'a 2,5 Sezonluk İmza
7
Konyaspor, Adamo Nagalo'yu Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları