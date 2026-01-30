SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize Handüzü'nde Açıldı

SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın resmi açılış seremonisi Rize'de, Handüzü'nde gerçekleştirildi. Coşkulu anlara sahne olan tören halk oyunları gösterisiyle başladı ve bölge halkının yoğun ilgisini çekti.

Törene katılanlar

Açılış törenine; Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Güneysu Kaymakamı Eyüp Gürdal, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, TMF Yönetim Kurulu üyeleri, FIM yetkilileri ile çok sayıda sporcu ve davetli katıldı.

Konuşmalar ve hedefler

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa törende şu ifadeleri kullandı: "Rize Handüzü’nde düzenleyeceğimiz Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nı ilk kez burada gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde, Rize Valiliğimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz bu organizasyon; spor turizmi kapsamında bölgenin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sunacaktır. Hedefimiz, bu organizasyonu geleneksel hale getirerek Handüzü’nü uluslararası motorsporları takviminde söz sahibi bir merkez yapmaktır. Destek veren tüm kurumlara ve bugün yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum."

SNX Temsilcisi Patricia Maskarova ise ilk kez Rize Handüzü’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çekya, Slovakya, Fransa, Amerika ve İsveç başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların şampiyonada yer aldığını belirtti. FIM Temsilcisi Hong Guogong da zorlu bir yolculuğun ardından Rize’de olmaktan memnuniyet duyduklarını, Handüzü ve Rize’yi çok beğendiklerini ve yarışların önümüzdeki yıllarda da burada yapılmasını temenni ettiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci konuşmasında, "Bugün burada Kaçkarlar’ın, Handüzü’nün sporla ve heyecanla dünyayla buluştuğu çok özel bir ana tanıklık ediyoruz. Yarın başlayacak yarışlarda tüm sporcularımıza başarılar diliyor, bu organizasyona katkı sunan başta Sayın valimiz olmak üzere tüm paydaşlara ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise şehrin tanıtımı ve turizm açısından etkinliklerin önemine vurgu yaparak, "Rize’yi yeşilin, mavinin ve yağmurun başkenti olarak tanımlarız. Bundan sonra beyazın ve kar organizasyonlarının, kış sporlarının da başkenti olarak anılmasını istiyoruz. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Türkiye ayağını Rize’de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." sözlerine yer verdi.

Rize'nin tanıtımı ve program

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize’nin yılın her dönemine yayılan organizasyonlarla canlı bir şehir haline geldiğini vurgulayarak UTMB koşularından kar yürüyüşlerine, Ayder Şenlikleri’nden Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na kadar şehrin 12 ay yaşayan bir merkez olduğunu ifade etti.

Açılış seremonisinde yarışacak sporcular tanıtıldı; yapılan konuşmaların ardından Grup Mapavri ve solistler bir geçit sahne aldı. Program, Volkan Arslan konseriyle sona erdi.

