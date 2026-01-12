Alanyaspor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Antrenman Raporu
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında yarın oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.
Turuncu-yeşilli ekipte idman, maçın taktik organizasyonları üzerinde yapılan çalışmalarla sona erdi.
