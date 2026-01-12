Alanyaspor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde tamamladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 22:42
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 22:42
Alanyaspor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Alanyaspor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Antrenman Raporu

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında yarın oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.

Turuncu-yeşilli ekipte idman, maçın taktik organizasyonları üzerinde yapılan çalışmalarla sona erdi.

CORENDON ALANYASPOR, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP AŞAMASININ 2’NCİ HAFTASINDA YARIN FATİH KARAGÜMRÜK...

CORENDON ALANYASPOR, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP AŞAMASININ 2’NCİ HAFTASINDA YARIN FATİH KARAGÜMRÜK İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

CORENDON ALANYASPOR, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP AŞAMASININ 2’NCİ HAFTASINDA YARIN FATİH KARAGÜMRÜK...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
2
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarınki hakem atamaları belli oldu
3
FA Cup: Hull City, 4. Turda Chelsea ile Eşleşti
4
Alanyaspor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
5
Manisa FK 1-0 Ümraniyespor | Trendyol 1. Lig 20. Hafta
6
Manisa FK 1-0 Ümraniyespor — Trendyol 1. Lig 20. Hafta
7
Beşiktaş, David Jurasek ile Yollarını Ayırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları