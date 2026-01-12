FA Cup: Hull City, 4. Turda Chelsea ile Eşleşti

İngiltere Championship temsilcisi Hull City, FA Cup 4. Tur'da Chelsea ile eşleşti.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, FA Cup 3. Tur'da Blackburn Rovers'ı yenerek tur atlamıştı. Bu galibiyet, turuncu-siyahlı ekibi kupada bir üst tura taşıdı.

Karşılaşma Bilgileri

Hull City, 4. Tur'da Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka 14 Şubat tarihinde oynanacak.

İNGİLTERE CHAMPİONSHİP TEMSİLCİSİ HULL CİTY, FA CUP 4. TUR'DA CHELSEA İLE EŞLEŞTİ