FA Cup: Hull City, 4. Turda Chelsea ile Eşleşti

Hull City, FA Cup 4. Turunda Premier Lig devi Chelsea ile eşleşti. Maç 14 Şubat’ta. Acun Ilıcalı’nın takımı 3. Turda Blackburn Rovers’ı eledi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 23:37
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 23:37
FA Cup: Hull City, 4. Turda Chelsea ile Eşleşti

FA Cup: Hull City, 4. Turda Chelsea ile Eşleşti

İngiltere Championship temsilcisi Hull City, FA Cup 4. Tur'da Chelsea ile eşleşti.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, FA Cup 3. Tur'da Blackburn Rovers'ı yenerek tur atlamıştı. Bu galibiyet, turuncu-siyahlı ekibi kupada bir üst tura taşıdı.

Karşılaşma Bilgileri

Hull City, 4. Tur'da Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka 14 Şubat tarihinde oynanacak.

İNGİLTERE CHAMPİONSHİP TEMSİLCİSİ HULL CİTY, FA CUP 4. TUR'DA CHELSEA İLE EŞLEŞTİ

İNGİLTERE CHAMPİONSHİP TEMSİLCİSİ HULL CİTY, FA CUP 4. TUR'DA CHELSEA İLE EŞLEŞTİ

İNGİLTERE CHAMPİONSHİP TEMSİLCİSİ HULL CİTY, FA CUP 4. TUR'DA CHELSEA İLE EŞLEŞTİ

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
2
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Hafta Başlıyor: 14-15 Ocak Maç Programı
3
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarınki hakem atamaları belli oldu
4
Karşıyakalı Ferdi Burgaz Muşspor'a Transfer Oluyor
5
FA Cup: Hull City, 4. Turda Chelsea ile Eşleşti
6
Alanyaspor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
7
Manisa FK 1-0 Ümraniyespor | Trendyol 1. Lig 20. Hafta

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları