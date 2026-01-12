Manisa FK 1-0 Ümraniyespor — Trendyol 1. Lig 20. Hafta
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 20. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Manisa 19 Mayıs | Hakemler: Ali Yılmaz, Kadir Beyaz, Murathan Çomoğlu
Maçtan Dakikalar
6. dakikada Lindseth’in sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Ayberk kafayla penaltı noktasına yönlendirdi. Havadan gelen topu iyi takip eden Muhammed’in kafa vuruşunda kaleci Cihan, son anda uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
41. dakikada Ümraniyespor atağında sol kanattan Bardhi’nin ortaladığı topa Batuhan’ın kafa vuruşunda kaleci Vedat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada orta sahada Lindseth’in ara pasıyla topla buluşan Diony’nin ceza sahası sol çaprazdan yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan’ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-0
68. dakikada sol kanatta Cissokho’nun son çizgiden ceza yayına gönderdiği topu Ümraniyespor savunmasında Djokanovic, son anda ayak koyarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
Kadro ve İstatistikler
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Osman Kahraman dk. 84), Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler, Muhammed Kiprit (Cissokho dk. 46), Toure, Lindseth, Adekanye (Ahmet Şen dk. 90+4), Yusuf Talum, Diony
Yedekler: Saim Sarp Bodur, Metehan Başar, Umut Erdem, Emre Akboğa, Yunus Emre Dursun, Mustafa Uslu, Umut Can Aslan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Hoti dk. 71), Djokanovic, Bardhi (Atalay Babacan dk. 72), Benny (Sokou dk.83), Barış Ekincier (Talha Bartu Özdemir dk. 63), Batuhan Çelik (Kosoko dk. 63)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Kubilay Aktaş, Yusuf Kocatürk, Yusuf Deniz Şaş, Ali Turap Bülbül
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Gol: Diony (dk. 62) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Ayberk Karapo, Vedat Karakuş (Manisa FK), Glumac (Ümraniyespor)
