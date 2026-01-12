Beşiktaş, David Jurasek ile yollarını ayırdı

25 yaşındaki savunmacı Slavia Prag'a transfer oldu

Beşiktaş, Çek futbolcu David Jurasek ile yollarını ayırdı. Yaz transfer döneminde Benfica'dan kiralanan Jurasek, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 17 maçta görev aldı; bunların 10'u Trendyol Süper Lig oldu.

Ligin 2. yarısı öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, futbolcuyla karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı.

25 yaşındaki futbolcu, Çek ekibi Slavia Prag'a transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada savunma oyuncusunun 2,5 yıl sonra dönüş yaptığı belirtilirken, oyuncunun Haziran 2029'a kadar geçerli sözleşme imzaladığı duyuruldu.

