Beşiktaş, David Jurasek ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Benfica'dan kiralanan 25 yaşındaki David Jurasek ile yollarını ayırdı; oyuncu Slavia Prag'a transfer oldu ve Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 21:34
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 21:35
25 yaşındaki savunmacı Slavia Prag'a transfer oldu

Beşiktaş, Çek futbolcu David Jurasek ile yollarını ayırdı. Yaz transfer döneminde Benfica'dan kiralanan Jurasek, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 17 maçta görev aldı; bunların 10'u Trendyol Süper Lig oldu.

Ligin 2. yarısı öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, futbolcuyla karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı.

25 yaşındaki futbolcu, Çek ekibi Slavia Prag'a transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada savunma oyuncusunun 2,5 yıl sonra dönüş yaptığı belirtilirken, oyuncunun Haziran 2029'a kadar geçerli sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

