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Alanyaspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Start Verdi

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:19
Alanyaspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Start Verdi

Alanyaspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Start Verdi

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Turuncu-yeşilliler, Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Dün Fatih Karagümrük ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası, ilk 11'de yer alan oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise top kapma çalışmalarının ardından dar alanda oyun ile idmanı tamamlayarak, hazırlık sürecine devam etti.

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