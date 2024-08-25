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Alanyaspor, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Hızla Başladı

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşma için antrenmanlarına başladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 22:19
Alanyaspor, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Hızla Başladı

Alanyaspor Takımı Hazırlıklara Başladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, maç için antrenman programına hızla başladı. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Taktik Çalışmalar Üzerinde Durdular

Akdeniz ekibi, yapılan ısınma hareketlerinin akabinde taktik çalışma ile idmanı tamamladı. Alanyaspor, Fenerbahçe ile yapacağı mücadelede 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

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