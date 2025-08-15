DOLAR
Alanyaspor Hazır: Çaykur Rizespor Maçı Yarın 21.30'da

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 2. haftasında Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tamamladı. Maç yarın 21.30'da.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 20:52
Trendyol Süper Lig'in 2. haftası öncesi son prova tamamlandı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre çalışmalar, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı, pas çalışmasıyla devam etti ve taktik organizasyonla sona erdi.

Karşılaşma, Alanya Oba Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak.

