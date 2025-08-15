Alanyaspor Hazır: Çaykur Rizespor Maçı Yarın 21.30'da
Trendyol Süper Lig'in 2. haftası öncesi son prova tamamlandı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre çalışmalar, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı, pas çalışmasıyla devam etti ve taktik organizasyonla sona erdi.
Karşılaşma, Alanya Oba Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak.