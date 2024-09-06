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Alanyaspor, Hwang ile Sözleşme İmzaladı

Alanyaspor, Güney Koreli futbolcu Hwang ile bir yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:38
Alanyaspor, Hwang ile Sözleşme İmzaladı

Alanyaspor, Yeni Bir Sezona Hwang ile Başlıyor

Corendon Alanyaspor, 32 yaşındaki Güney Koreli santrfor Ui-jo Hwang ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Hwang, önceki sezon ara transfer döneminde İngiltere'nin Nottingham Forest takımından kiralık olarak kadroya katılmıştı.

Hwang Yeniden Alanyaspor'da

Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık oynayan Güney Koreli santrfor Ui-jo Hwang ile tekrar bir yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Hwang!" ifadelerine yer verdi.

Hwang’ın takıma katılmasıyla birlikte Alanyaspor, yeni sezona umutla hazırlanıyor.

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