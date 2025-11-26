Alanyaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Antrenmanın detayları ve çalışma programı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapıldı. Çalışma, düzenli bir program çerçevesinde sürdü.

Antrenman; öncelikle ısınma çalışması ile başladı. Ardından oyuncular üzerinde top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Seans, takımın saha içi organizasyonunu güçlendirmeye yönelik taktik çalışması ile sona erdi.

Hazırlıkların amacı, takımın deplasmandaki performansını yükseltmek ve Samsunspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmak olarak açıklandı.

