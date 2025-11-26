Alanyaspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı için Joao Pereira yönetiminde kulüp tesislerinde antrenmana başladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 20:02
Alanyaspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Alanyaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Antrenmanın detayları ve çalışma programı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapıldı. Çalışma, düzenli bir program çerçevesinde sürdü.

Antrenman; öncelikle ısınma çalışması ile başladı. Ardından oyuncular üzerinde top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Seans, takımın saha içi organizasyonunu güçlendirmeye yönelik taktik çalışması ile sona erdi.

Hazırlıkların amacı, takımın deplasmandaki performansını yükseltmek ve Samsunspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmak olarak açıklandı.

CORENDON ALANYASPOR TRENDYOL SÜPER LİG’İN 14’ÜNCÜ HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI SAMSUNSPOR...

CORENDON ALANYASPOR TRENDYOL SÜPER LİG’İN 14’ÜNCÜ HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI SAMSUNSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

CORENDON ALANYASPOR TRENDYOL SÜPER LİG’İN 14’ÜNCÜ HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI SAMSUNSPOR...

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gebze Belediyespor Deplasmanda Bursa'yı 3-0 Yendi – SMS Grup Efeler Ligi
2
UEFA Konferans Ligi: Samsunspor - Dinamo Kiev öncesi Reis ve Okan'ın mesajı
3
Fermin Aldeguer, Endonezya Grand Prix'sini Kazandı
4
Fenerbahçe - Feyenoord: Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu - Hakem ve Kadrolar
5
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri: Feyzullah Aktürk ve Orhan Okulu Finale Yükseldi
6
Samsunspor Transferlerini 1. Etap Kampına Kadar Tamamlamak İstiyor
7
Uras Aslan, IFAF Finansal Asbaşkanı Oldu!

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama