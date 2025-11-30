Alanyaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Antrenmanla son rötuşlar yapıldı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta kapsamında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla noktaladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen çalışma; ısınma ve taktik çalışmalarının ardından tamamlandı. Takım, maç öncesi son provayı bugün yapmış oldu.
Alanyaspor'da sakatlıkları bulunan Maestro, Viana ve Buluthan Bulut Samsunspor maçında forma giyemeyecek.
CORENDON ALANYASPOR TRENDYOL SÜPER LİG’İN 14’ÜNCÜ HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI SAMSUNSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMAN İLE NOKTALADI.