Alanyaspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta Samsunspor maçı hazırlıklarını Joao Pereira yönetiminde tamamladı; Maestro, Viana ve Buluthan Bulut sakat.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 21:00
Antrenmanla son rötuşlar yapıldı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta kapsamında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla noktaladı.

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen çalışma; ısınma ve taktik çalışmalarının ardından tamamlandı. Takım, maç öncesi son provayı bugün yapmış oldu.

Alanyaspor'da sakatlıkları bulunan Maestro, Viana ve Buluthan Bulut Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

