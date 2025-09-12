Alanyaspor son günde 3 transferi resmileştirdi: Mounie, Meschack, Ruan Duarte

Alanyaspor, transferin son gününde Steve Mounie, Ruan Duarte ve Elia Meschack ile sözleşme imzaladı; yönetim ve oyuncular imza töreninde konuştu.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:37
Trendyol Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor, transfer döneminin son gününde kadrosuna üç önemli ismi kattı. İmzalar, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle atıldı.

Transfer Detayları

Steve Mounie — Almanya'nın Augsburg takımından, 30 yaşındaki Beninli santrafor; sezon sonuna kadar kiralık.

Ruan Duarte — Portekiz'in Portimonense takımından, 20 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu; 5 yıllık sözleşme.

Elia Meschack — İsviçre'nin Young Boys takımında forma giyen, 28 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet; 3 yıllık sözleşme.

İmza Töreni ve Başkan'ın Açıklamaları

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende, transferin son gününde üç önemli isme imza attırdıklarını söyledi. Çavuşoğlu, yönetimin yoğun çalışma sonucu bu tablonun ortaya çıktığını belirtti ve 'Takımımıza katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Kendilerine Alanyaspor'u tercih ettikleri için teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

Oyuncuların İlk Açıklamaları

Steve Mounie transfer için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Alanyaspor'da iyi işler yapacağımı, takıma katkıda bulunacağımı düşünüyorum. Alanyaspor'da olmayı tercih ettim. Çünkü Alanyaspor, Türkiye liginde her zaman iyi yerlerde olan bir takım. Umarım çok güzel bir sezon geçireceğiz.' şeklinde konuştu.

Elia Meschack de Alanyaspor'un Türkiye'de iyi işler yaptığını bildiğini belirterek, 'Hep beraber, umarım bu sene sezonu iyi bir yerde bitireceğiz.' dedi.

Ruan Duarte ise transfer teklifini aldıktan sonra başka bir kulüp düşünmediğini ifade ederek, 'Her zaman sadece aklımda Alanyaspor vardı.' diye konuştu.

Konuşmaların ardından üç futbolcu da kendilerini Alanyaspor'a bağlayan sözleşmelere imza attı.

