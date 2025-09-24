Ali Ekber Düzgün: Gençlerbirliği'nde Transferleri 9 Kişilik Ekiple Yaptık

Eski sportif direktör Düzgün, görev dönemi ve transfer sürecini değerlendirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin eski sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, görev süresince transferlerin toplam dokuz kişilik bir ekiple gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yazılı açıklamasında kulübün bir taraftarı olduğunu ve Beştepe'de çeşitli birimlerde görev yaptığını belirten Düzgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerbirliği kültürü sözü, benim için şık bir slogandan ibaret değildir, ben onun yıllarca içinde yaşadım, onu bu kulübün anıtlaşmış emektarlarından öğrendim. Bugüne kadar kulübümüzün motivasyonunu zedelecek herhangi bir tartışmanın tarafı olmadım, bundan sonra da olmayacağım. Gençlerbirliği, iki sene önce Trendyol 1. Lig'de mücadele ederken, sezon ortasında genel menajer olarak göreve başladım. 2024-2025 sezonu boyunca bu görevimi sürdürdüm ve sezon sonunda Süper Lig'e yükselme başarısını elde ettik. Ömrüm boyunca, yaşadığımız bu başarının bir parçası olmaktan gurur duyacağım."

Düzgün, kulübü ve camiayı iyi tanıdığını ve geçen yılki başarılı kadronun kurulmasında etkin rol oynadığını vurguladı. Transfer sürecine ilişkin olarak ise şu bilgileri paylaştı:

"Geçen yıl başarıya ulaşan kadronun kurulmasında etkin rol aldım. Bu görevi 15 Haziran'dan sonra da büyük bir çabayla yürüttüm. Başkanımız Osman Sungur'un 10 Temmuz'da basına verdiği demeçte söylediği gibi toplam dokuz kişilik bir ekiple transferleri gerçekleştirdik. Bu dokuz kişinin içinde başkanımız ve benim dışımda, teknik direktörümüz, teknik ekibimiz, kulüp antrenörlerimiz ve futbolcu takibinden sorumlu çalışanımız da vardı. Bütün sözleşmeler, hukuki açıdan incelensin diye ilgili yönetim kurulu üyemize sunuluyor, ödemeler de elbette kulüp saymanının bilgisi dahilinde yapılıyordu. Bütün bu süreçte öncelikli hedefim Gençlerbirliği'ni Süper Lig'de kalıcı kılacak bir kadroya ulaştırmaktı."

Düzgün, transferlerin gecikmesine ilişkin eleştirileri anlayışla karşıladığını belirterek, gecikmelere sebep olan asıl etkenleri kamuoyuna taşımak istemediğini söyledi: "Gençlerbirliği'ni korumak adına gecikmelere sebep olan asıl etkenleri dile getirmek istemem."

Transferlerin kulüp ekonomisine etkisine de değinen Düzgün, Adama Traore'nin transferinin kısa sürede kulüp ekonomisine katkıda bulunduğunu, Onyekuru, Koita, Goutas ve Thalisson gibi oyuncuların ise hem sahada hem de transfer süreçlerinde Gençlerbirliği'ne kazanç sağlayacağını ifade etti.

Açıklamasının sonunda Düzgün, görevden ayrıldıktan sonra kadroya katılan oyuncuların en başarılı sezonlarını geçirmesini dileyerek, kulübe hizmet veren herkese teşekkür edilmesi gerektiğini vurguladı.