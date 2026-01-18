Ali Gürbüz: Bu Haftayı Kayıpsız Kapattık — Fenerbahçe'den Transfer ve Ceza Açıklaması

Ali Gürbüz: "Bu haftayı kayıpsız kapattık"

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor’u 3-2 mağlup eden takımın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Maç Değerlendirmesi

Gürbüz, sahada sergilenen performansı övdü ve maçın iki takım için de çekişmeli geçtiğini vurguladı: "Sahada hep birlikte çok iyi mücadele eden bir Alanyaspor izledik. Zevkli bir maç oldu. Sonuçta 3 puanı aldık. Ligin boyu gittikçe kısalıyor. Biz hafta hafta bakıyoruz. Bu haftayı kayıpsız kapattık. Şimdi en önemli maçımız önümüzdeki hafta oynayacağımız karşılaşma" dedi.

Transfer Çalışmaları

Ocak ayı transfer döneminin zorluklarına dikkat çeken Gürbüz, çalışmaların sürdüğünü belirtti: "İlgili arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Hocamızla koordineli şekilde başkanımız ve yönetimimiz sürekli çalışıyor. 6 Şubat’a kadar vaktimiz var ama o güne kadar beklemek istemiyoruz. Şu an için netleşmiş bir gelişme yok. Olduğu takdirde kamuoyuyla paylaşacağız."

John Duran'ın Ceza Süreci

Fenerbahçe’nin hukuki süreçlerde kulüp menfaatlerini koruduğunu kaydeden Gürbüz, itirazların sonuçlandığını ve cezanın 2 maçtan 1 maça düşürüldüğünü açıkladı. "Aston Villa maçında futbolcumuz, hocamızın da uygun görmesi halinde sahada olacak" ifadelerini kullandı.

