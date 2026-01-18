Erciyes 38 FK Osmaniyespor'u 5-0 Yendi — TFF 3. Lig 17. Hafta

Erciyes 38 FK Osmaniyespor'u 5-0 Yendi

Erciyes 38 FK, TFF 3. Lig 2. Grup 17. haftasında evinde oynadığı karşılaşmada Osmaniyespor'u 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Emre Küçük, Kerem Şenneyli, Veysal Batuhan Dursun

Maçın Özeti

Ev sahibi ekip, maçın erken dakikalarında üstünlüğü ele geçirdi. Utku Burak Kunduzcu (dk.12) ile başlayan gol perdesi, Serdar Yiğit (dk.31 ve dk.33) ile devam etti. İlk yarıda skoru perçinleyen isimlerden biri olan Artun Akçakın (dk.42), ikinci yarıda bir kez daha sahneye çıkarak maçın final skorunu belirledi: 5-0.

Goller

Utku Burak Kunduzcu (dk.12), Serdar Yiğit (dk.31 ve dk.33), Artun Akçakın (dk.42 ve dk.61) — (Erciyes 38 FK)

Kadrolar

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, Muhammed Eren Arıkan, Utku Burak Kunduzcu, Muhammed Enes Doğan, (Batuhan Özgan dk.81), Berke Kayar, Serdar Yiğit, (Utkan Gökçen dk.74), Fatih Yiğit Şanlıtürk, (Caner Kaban dk.69), Çağrı Yağız Yasak, (Ethem Balcı dk.74), Hüseyin Ekici, Artun Akçakın, (Ozan Demirbağ dk.81)

Osmaniyespor: Furkan Şimşek, Köksal Ayaydın, Ömer Memiş, İdris Güneş, Levent Kolkısa, (Kemal Utman Eren dk.70), Yavuz Koç, Gökdeniz Varol, Volkan Diyenli, (Mustafa Yılmaz dk.35), Eyüphan Çinemre, (Enes Ertuğrul dk.57), Berkecan Çevik, (Yunus Nas dk.35), Ahmet Cem Abaş, (Taha Erdem Cevahiroğlu dk.70)

