Tedesco: 'İkinci Yarıda Çok Dominant Oynadık' — Fenerbahçe 3-2 Galip

Tedesco, Alanyaspor maçının ilk yarısından ders çıkarılması gerektiğini; ikinci yarıda dominant oynayıp 3-2 kazandıklarını, Talisca'nın önemini ve Aston Villa'ya odaklandıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 00:32
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 00:32
Maç Özeti

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Domenico Tedesco maçın her iki periyodu için değerlendirmelerde bulundu.

İlk yarıdan dersler

Tedesco, ilk yarı performansını açıkça eleştirerek, "İlk yarıda çok çok kötü bir performans sergiledik. Bunu söylemem gerekiyor" dedi. Rakibin yüksek tempolu baskısı ve fiziksel üstünlüğü nedeniyle takımın topa sahip olamadığını, direkten dönen topların bulunduğunu ve bunun zorluğu artırdığını aktardı.

Maç içi anekdot

Maç sırasında ceketini yere atma anına ilişkin Tedesco, "Çok sıcak hissettim, o yüzden ceketimi çıkarıp fırlatma ihtiyacı duydum. Tabii ki bazen çok duygusal olabiliyorum ama özel bir sebebi yok" ifadelerini kullandı.

İkinci yarı dönüşü

"İkinci yarıda çok çok dominant bir oyun sergiledik" diyen 40 yaşındaki teknik adam, ikinci devrede sistemi, pozisyonları ve enerjiyi değiştirerek topa daha fazla sahip olduklarını ve rakibi geriye gömerek kontrolü ele aldıklarını belirtti. Tedesco, Alanyaspor'un ilk yarıda kurduğu baskıyı ikinci yarıda sürdüremediğini, Ruan ve Maestro gibi hızlı forvetlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Talisca'nın geleceği

Talisca hakkında net konuşan Tedesco, "Talisca bizimle kalmalı. Onun burada kalması gerekiyor çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu" dedi. Teknik adam, Talisca'nın bugün 2 gol attığını, hem 10 numara hem 9 numara pozisyonunda katkı verdiğini ve sol ayaklı, uzun boylu bir oyuncu olarak bulunmasının zor olduğunu ifade etti. Kulübün süreci yürüttüğünü, kendisininse oyuncunun takımda kalacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.

Gelecek hedefler: Aston Villa ve lig

Ligdeki psikolojik üstünlüğe yönelik soruya Tedesco, önceliklerinin Aston Villa maçı olduğunu belirterek Avrupa Ligi'ndeki olumlu sonuçların moral ve enerji kaynağı olduğunu söyledi. Her maçın zor geçeceğini, tüm oyunculara ihtiyaç duyduklarını ve enerjilerinin yüksek olması gerektiğini vurguladı.

Kapanış

Tedesco, maçın ilk yarısını izleyeceğini, oradan da dersler çıkaracaklarını tekrarladı ve oyuncularını ile teknik ekibini tebrik ederek galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor maçının ilk yarısından dersler çıkarmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Rakibimiz bugün bize çok iyi çalışmış, çok şiddetli, temposu yüksek bir oyun sergilediler. Dolayısıyla bu durum aslında değişken olabiliyor. Genellikle kötü şeyleri konuşuyoruz ama şunu da belirtmemiz gerekiyor; ikinci yarıda çok dominant bir oyun sergiledik" dedi.

