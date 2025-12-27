Cebrail Gençoğlu Abu Dabi'de 63 kg Kick Light'ta Dünya İkincisi

ETÜ akademisyeni uluslararası arenada Türkiye'ye gurur yaşattı

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Gençoğlu, Abu Dabi'de düzenlenen Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 63 kg Kick Light kategorisinde dünya ikincisi oldu.

Şampiyonada üst düzey bir performans sergileyen Gençoğlu, eleme turlarında güçlü rakiplerini geride bırakarak dikkat çekti. Turnuvanın başlangıcında Yunanistanlı rakibini mağlup eden sporcu, çeyrek finalde Çekyalı rakibini de yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde, 2023 Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Macar sporcu ile karşılaşan Gençoğlu, müsabakanın ikinci raundunda elini incitmesine rağmen mücadeleyi sürdürdü ve rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında ter döken Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Gençoğlu, turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamlayarak hem üniversiteyi hem de Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

ETÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ CEBRAİL GENÇOĞLU, 63 KG KİCK LİGHT KATEGORİSİNDE DÜNYA İKİNCİSİ OLDU.