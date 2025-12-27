DOLAR
Cebrail Gençoğlu Abu Dabi'de 63 kg Kick Light'ta Dünya İkincisi

ETÜ öğretim üyesi Dr. Cebrail Gençoğlu, Abu Dabi'de düzenlenen Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 63 kg Kick Light kategorisinde dünya ikincisi oldu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:05
ETÜ akademisyeni uluslararası arenada Türkiye'ye gurur yaşattı

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Gençoğlu, Abu Dabi'de düzenlenen Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 63 kg Kick Light kategorisinde dünya ikincisi oldu.

Şampiyonada üst düzey bir performans sergileyen Gençoğlu, eleme turlarında güçlü rakiplerini geride bırakarak dikkat çekti. Turnuvanın başlangıcında Yunanistanlı rakibini mağlup eden sporcu, çeyrek finalde Çekyalı rakibini de yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde, 2023 Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Macar sporcu ile karşılaşan Gençoğlu, müsabakanın ikinci raundunda elini incitmesine rağmen mücadeleyi sürdürdü ve rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında ter döken Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Gençoğlu, turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamlayarak hem üniversiteyi hem de Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

