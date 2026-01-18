TFF 3. Lig: Pazarspor 1-0 1926 Bulancakspor — Ahmet Taşdemir'in Erken Golü

Pazarspor, TFF 3. Lig 17. haftasında Pazar İlçe'de 1926 Bulancakspor'u Ahmet Taşdemir'in 6. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 23:54
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 23:54
TFF 3. Lig: Pazarspor 1-0 1926 Bulancakspor

Maç Özeti

TFF 3. Lig’in 17. haftasında Pazarspor, sahasında 1926 Bulancakspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü Ahmet Taşdemir'den 6. dakikada geldi.

Stat ve Hakemler

Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Furkan Sarıoğlan, Okan Delier, Hakan Furkan Tiraki

Kadrolar

Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Bekir Mustafa Meral, Gökmen Aydoğdu, Emre Akgün, Eren Türkkal, Erhan Şengül, Serhat Hazır (Enes Tonyalı dk. 90), Musa Orak (Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 76), Cengiz Özuslu (Niyazi Kılıç dk. 87), Ahmet Taşdemir (İbrahim Metin dk. 88), Ali Alperen Çelik

1926 Bulancakspor: Tunahan Dikişci, İsmail Kayalı, Yunus Emre Yalçın, Ataberk Gök, Mertkan Cengiz (Emircan Birinci dk. 82), Soner Özdemir (Arda Akgül dk. 46), Hüseyin Can Şavur, Abdullah Yıldızer, Gökay Eser, Nurettin Küçükdeniz, Ahmet Can Özdemir

Detaylar

Gol: Ahmet Taşdemir (dk. 6) — Pazarspor

Sarı kartlar: Ali, Bekir Mustafa, Emre (Pazarspor)

