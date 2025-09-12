Ali Koç: Bankalar Birliği ve Ederson-Asensio-Kerem transfer süreçlerini anlattı

Ali Koç, AA Spor Masası'nda Bankalar Birliği çıkışı ve Ederson, Marco Asensio ile Kerem Aktürkoğlu transferlerinin süreçlerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 19:25
Ali Koç: Bankalar Birliği ve Ederson-Asensio-Kerem transfer süreçlerini anlattı

Ali Koç'tan Bankalar Birliği ve transfer açıklamaları

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, AA Spor Masası'nın konuğu oldu.

Bankalar Birliği çıkışı

Koç, Bankalar Birliği'nden çıkış sürecine ilişkin olarak Hamdi Bey'in '2 ay' dediğini, kendisinin ise '3-4 hafta' öngördüğünü aktardı. Konu, bürokratik adımlara kalmış...

Transfer süreçleri

Başkan, kadrolarına dahil edilen oyuncuların transfer süreçlerini anlattı. Ederson, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreçleri hakkında bilgiler paylaştı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Anadolu Ajansını

İLGİLİ HABERLER

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de Başladı — 58 Sporcu, Los Angeles 2028 Hedefi
2
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Başlıyor: Türkiye, Gürcistan'a Konuk
3
Davis Kupası: Sırbistan, A Milli Erkek Tenis Takımı Karşısında İlk Günü 2-0 Önde
4
Antalyaspor, Bachir Gueye'yi 2+1 Yıllık Sözleşmeyle Transfer Etti
5
Trendyol 1. Lig: Sipay Bodrum FK 3-1 Adana Demirspor
6
ikas Eyüpspor, Christ Sadia ve Gilbert Mendy'i Kadrosuna Kattı
7
EuroBasket 2025: Cedi Osman İlk 5'te — Türkiye Yunanistan Yarı Finali

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak