Ali Koç: 'Federasyon Yabancı Hakem Getirmeli'

Ali Koç'tan Yabancı Orta Hakem Talepleri

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'de oynanacak Galatasaray derbisinde yabancı hakemin görev yapması gerektiğini vurguladı. Koç, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğun Kaderi İçin Yabancı Hakem

Koç, şampiyonluğun kaderini etkileyen bir maç olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kulüplerin talepte bulunmasına gerek kalmadan yabancı hakem görevlendirmesi gerektiğini ifade etti. "Galatasaray'ın yabancı hakeme karşı olduğu yönünde iddialar var. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, bu riyakarlık olur. Türkiye'nin ve Türk futbolunun huzuru için, bu maça dünya genelinde tanınan bir hakemin atanması, tartışmaların önüne geçecektir," dedi.

Ural Aküzüm'ün Açıklamaları Üzerine

Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün, sezon sonuna kadar sadece Türk hakemlerin görev yapacağına ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirdi. "Bu açıklama başka noktalara işaret ediyor. Ural Aküzüm kadın futbolundan sorumlu ve bu konu onun sorumluluğu değil. Bu konuda başkan veya MHK başkanının açıklama yapması daha uygun olur," diyerek ifade özgürlüğüne dikkat çekti.

Son olarak Koç, adalet isteyen tüm futbol severlerin, derbi maçı için dünya çapında bir hakem talep ettiğini belirtti ve federasyonun bu beklentiyi karşılaması gerektiğinin altını çizdi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.