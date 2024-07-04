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Ali Koç görevi devrediyor! Kulüpler Birliği Vakfı'nda değişim rüzgarı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, yeni başkan seçimi için taze bir kana ihtiyaç olduğunu belirterek görevini devredeceğini açıkladı. Toplantıda öne çıkan başkan adaylarının isimleri gizli tutuluyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 20:52
Ali Koç görevi devrediyor! Kulüpler Birliği Vakfı'nda değişim rüzgarı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, görev süresinin sona erdiğini ve yeni bir başkan seçimi için taze bir kana ihtiyaç olduğunu belirterek, görevini devredeceğini duyurdu. Gelecek hafta yapılacak seçimle birlikte vakıf, yeni başkanını belirleyecek. Maslak'taki merkezde gerçekleştirilen toplantıya Süper Lig'deki kulüplerin başkanları ve temsilcileri katıldı.

YENİ BAŞKAN SEÇİMİ İÇİN TOPLANTI TAMAMLANDI

Vakfın Maslak'taki merkezinde düzenlenen toplantı, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanını belirlemek üzere yapıldı. Toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve diğer Süper Lig kulüplerinin başkanları veya temsilcileri katılım sağladı.

ALİ KOÇ: "Taze Bir Kana İhtiyaç Var"

Toplantı sonrası konuşan Ali Koç, başkanlık kararı hakkında toplantıya katılan herkesten görüş aldığını ve gelecek hafta yeni başkanın seçileceğini söyledi. Koç, "Benim ikinci dönemim. Bence Kulüpler Birliği Vakfında artık taze bir kana ihtiyaç var. O yüzden gelecek hafta yeni başkanımızı açıklayacağız." dedi.

Başkanlık için öne çıkan isimler hakkında Ali Koç, "Konuştuğumuz isimler üzerinde onların da ricasıyla hiçbir ismin telaffuz edilmemesinin uygun olacağına karar verildi." ifadelerini kullandı. 

Toplantı sonrası konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ise, "Beni aday gösteren adaylar oldular ama önceliğim Beşiktaş." diyerek, başkanlık görevine aday gösterildiğini ancak önceliğinin Beşiktaş Kulübü olduğunu vurguladı.

YENİ BAŞKANIN SEÇİMİ İÇİN HEYECAN YÜKSEK

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanını belirleyecek olan seçim, Süper Lig kulüpleri arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Gelecek hafta yapılacak seçimde, vakfın yeni başkanının kim olacağı merakla bekleniyor. Ali Koç'un görevini devredecek olması, vakfın geleceği için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Vakfın yeni başkanı, Türk futbolunda önemli kararların alınmasında ve kulüpler arası işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacak. Kulüpler Birliği Vakfı, Türk futbolunun gelişimi için çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. 

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