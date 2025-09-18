Ali Koç: 'Seçim Öncesi Operasyon' İddiası ve VAR Eleştirisi

Ali Koç'tan sert tepki: 'Seçim öncesi operasyon'

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de kulüp başkanı Ali Koç, hakem kararlarına tepki gösterdi. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Koç, federasyon ve atamalara ilişkin ciddi iddialarda bulundu.

Hakem atamaları ve VAR eleştirisi

Koç, dijital hakem atamalarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Bu, seçim öncesi yapılmış bir operasyondur" ifadelerini kullandı. Federasyonun, dijital atama olmadığını bildiğini belirten Koç, MHK başkanı Ferhat Gündoğdu ve atamaların arkasındaki isimler hakkında uzun süredir uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Karşılaşmadaki bir pozisyonla ilgili olarak iki penaltı iddiası olduğunu vurgulayan Koç, VAR sürecinin işletilmemesini eleştirdi: "Uzatmalar 2 dakika oynandı. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi, sonra da maçı bitirdi." Koç, federasyon başkanına seslenerek VAR hatalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Seçim ve mücadele vurgusu

Ali Koç, seçilmesi halinde MHK dahil herkesle mücadele edeceğini açıkladı: "Pazartesi günü seçim sonuçlarına göre başkan seçildiğimiz takdirde MHK başkanı olmak üzere herkesle mücadele edeceğimizi... bilmenizi istiyorum." Koç, maç performansına ilişkin de değerlendirme yaparak beraberliğin ve hakem kararlarının kulübe maliyetini ele aldı.

Hakem atamalarını doğrudan seçimlere müdahale olarak nitelendiren Koç, isim ve sicil üzerinden eleştirisini sürdürdü: "Zaten hakemlik kariyeri açısından MHK başkanlığı yapamayacak sicile de sahip bir insan."

Yabancı VAR ve VAR direktörü eleştirisi

Başından beri yabancı VAR uygulamasını savunduklarını belirten Koç, VAR direktörlüğüne getirilen bir isim hakkında sert eleştiri yöneltti: "'Casnoda' yakalandığı için hakemliği bırakan bir adamın VAR direktörü olması nasıl kabul edilebilir? FIFA kokartı takıyorlar, lisanı yok adamın." Koç, TFF başkanından iyi niyet göstergesi beklediğini söyledi.

Koç ayrıca, sezon başındaki hakem hatalarının sezon sonu sıralamalarına etkisi olacağını ifade ederek, yaşananları "intikam" olarak nitelendirdi ve kamuoyunu soru sormaya çağırdı.

Mert Hakan Yandaş: 'Şampiyon olacak taraf biziz'

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş da sert açıklamalarda bulundu. Başkanın söylediklerine değinen Mert Hakan, oyuncuların içeride gerekli konuşmaları yaptığını, sonuca utandıklarını ve taraftardan özür dilediklerini söyledi: "Gerçekten utanıyoruz, verilen emeğe yazık ettiğimiz için utanıyoruz."

Mert Hakan, takımın daha sıkı bir araya gelip mücadeleyi artıracağını ve sezon sonunda şampiyon olacak tarafın kendileri olacağını vurguladı.

Özetle, Ali Koç'un Alanyaspor maçı sonrası açıklamaları; hakem atamaları, VAR uygulamaları, MHK ve isimler üzerine yoğun eleştiriler içeriyor. Başkan, gerekirse mücadeleyi sürdürme ve seçilmesi halinde yapacaklarını kamuoyuyla paylaştı; takım kaptanı ise hem utanç hem de şampiyonluk inancını dile getirdi.