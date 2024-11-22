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Ali Koç'tan Kayserispor Açıklaması: 'Yapı Kredi ile İlişkimiz Yok'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor'un Yapı Kredi ile ilişkisi olmadığını ve bunun suni bir gündem olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 19:47
Ali Koç'tan Kayserispor Açıklaması: 'Yapı Kredi ile İlişkimiz Yok'

Ali Koç: Kayserispor'un Yapı Kredi ile İlişkisi Yok

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda karşılaşacakları Kayserispor'un Yapı Kredi Bankası ile olan borç ilişkisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Koç, yaptığı açıklamada, "Kayserispor Kulübü, Yapı Kredi Bankası ile doğrudan hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Oluşturulan bu suni gündem, Kayserispor'un mevcut yönetimi ve eski yönetimi arasında yaşanan mali anlaşmazlıklardan ibarettir. Ancak kasten ve sistematik bir şekilde şahsımla ve yönettiğim banka ile ilişkilendirilmek istenmektedir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu borcun, eski Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ve sahibi olduğu şirkete ait olduğunu belirten Koç, "Bu borç, 2022 yılı ve öncesinde Sayın Berna Gözbaşı'nın kulübün nakit ihtiyacını karşılamak için yarattığı kaynak ile ilgilidir. Kendisi, kulübünün ihtiyaçlarını karşılamak için yarattığı bu kaynak karşılığında Kayserispor'dan TFF gelirlerinin temliğini almıştır." şeklinde konuştu.

Koç, bahsi geçen şirketin 2022 yılında finansal sıkıntıya girdiğini ve Kasım 2022'de kredi borçlarının finansal yeniden yapılandırma kapsamında vadeye yaymak için bankalara başvurduğunu da ekledi. "Toplam 15 bankanın oluşturduğu konsorsiyumda Yapı Kredi Bankası süreci yönetmekten sorumlu banka olarak seçilmiştir. Bu doğrultuda TFF'den gelen gelirler, Yapı Kredi Bankası tarafından konsorsiyumdaki diğer bankalara dağıtılmaktadır" diyerek süreci açıkladı.

Koç, son olarak, "Özetle Kayserispor Kulübü'nün Yapı Kredi Bankası ile doğrudan hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Konuyu kasten bu noktaya taşıyan odakların amacı ve niyeti ortadadır" diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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