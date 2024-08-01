Ali Koç TFF'ye Güvendiğini Açıkladı

Ali Koç, TFF'ye Özgüvenini Sundu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na olan güvenini vurguladı. "TFF'den beklentimiz, sosyal medya algıları ve baskılarına itibar etmeden doğru bildikleri yolda ilerlemesidir," ifadelerini kullandı.

Güven ve Beklentiler

Koç, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu'na güvenerek, şampiyonlukların sahada kazanılması gerektiğini savundu. "TFF Başkanı adaleti sahaya getireceklerini söylüyor. Bu gerçekleşirse futbol dünyasında çok şey değişecektir," dedi.

Korsan Yayıncılıkla Mücadele

Korsan yayıncılıkla mücadeleye de değinen Koç, "Korsan yayıncılık konusunda yayıncı kuruluş ve devletimiz elinden geleni yapıyor. Ancak yeterli değil. Gerekli teknolojik uygulamaların teşvik edilmesi lazım," şeklinde konuştu.

Türk Futbol Ekonomisi

Türk futbol ekonomisinin sürdürülebilirliği hakkında bir değerlendirme yapan Koç, "Kulüpler büyük yatırımlar yapıyor. Türkiye bahis cenneti haline geliyor. Spor Toto gelirlerinin artırılması gerekiyor," dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu konular üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Son olarak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ı tebrik ederek konuşmasını sonlandırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve beIN Medya Grup arasında Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig medya yayın hakları imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, tören sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve beIN Medya Grup arasında Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig medya yayın hakları imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, tören sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve beIN Medya Grup arasında Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig medya yayın hakları imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, tören sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve beIN Medya Grup arasında Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig medya yayın hakları imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, tören sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.