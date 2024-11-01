Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan Birlikte Maç Keyfi

Ali Koç ve Aziz Yıldırım Bir Araya Geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım, THY Avrupa Ligi'nde gerçekleşen Fenerbahçe Beko-Partizan basketbol maçını birlikte izledi. İki lider, karşılaşmanın oynandığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na beraber geldi.

Sıcak Bir Karşılama

Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım ile salona geldiğinde, Ali Koç onu sıcak bir şekilde karşıladı. Karşılıklı sarılmalarının ardından, ikili bir süre sohbet etti.

Hasret Giderdiler

Karşılaşmanın bir diğer önemli noktası ise, Partizan'ı çalıştıran Fenerbahçe Beko'nun eski baş antrenörü Zeljko Obradovic'in, Aziz Yıldırım'a giderek ona sarılmasıydı. Bu an, onunla olan özlemlerini bir nebze olsun giderdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç (sağda) ile eski başkan Aziz Yıldırım (solda), THY Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko-Partizan basketbol maçını birlikte takip etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç (sağda) ile eski başkan Aziz Yıldırım (solda), THY Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko-Partizan basketbol maçını birlikte takip etti.