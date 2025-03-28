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Ali Poyraz Uzdemir, Sırbistan'da Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli satranççı Ali Poyraz Uzdemir, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 23:20
Ali Poyraz Uzdemir, Sırbistan'da Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli satranççı CM Ali Poyraz Uzdemir, Sırbistan'da gerçekleştirilen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Vrnjacka kasabasında düzenlenen organizasyonda milli satranççılar kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonanın 11 Yaş Genel Kategorisi'nde CM Ali Poyraz Uzdemir, 6.5 puan toplayarak bronz madalyanın sahibi olurken, Ali Aras Yıldız ise 6.5 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Ayrıca, 17 yaş kızlar kategorisinde Pelin Seyhan ve 17 yaş genel kategorisinde FM Egehan Yıldız, organizasyonu dördüncü sırada tamamladılar. Bu sonuçlar, Türkiye'nin satranç alanındaki potansiyelini ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

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