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Ali Sami Yen, Vefat Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı

Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 74. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 13:34
Ali Sami Yen, Vefat Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı

Galatasaray Kulübü kurucusu ve Türk sporunun öncü isimlerinden Ali Sami Yen, vefatının 74. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Anma töreni, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri önünde düzenlendi.

Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ve sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı. Katılımcılar, Ali Sami Yen'in kabri başında dualar ederek saygı duruşunda bulundular.

Özbek ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Kulübü'nün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti. Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "Bugün Galatasaray'ı bize emanet eden değerli büyüğümüz Ali Sami Yen'in vefatının yıl dönümü. Her sene olduğu gibi yönetim kurulumuzla buraya geldik. Kendisini andık. Ayrıca Türk futboluna büyük hizmetler veren Süleyman Seba'nın mezarı burada; onu da ziyaret ettik. Her iki büyüğümüze de Allah'tan gani gani rahmet diliyorum." dedi.

Yönetim olarak 2022 yılından beri çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Özbek, "Projelerimizin bir kısmını gerçekleştirdik ancak daha yapacak çok işimiz var. Arkadaşlarımla birlikte Galatasaray'a ve Türk futboluna hizmet vermeye devam edeceğiz. Galatasaray'ı gelecek kuşaklara en iyi şekilde teslim etmek hedefimiz." şeklinde konuştu.

Türk futbolunun marka değerini artırma hedeflerini vurgulayan Özbek, "Bütün kulüpler bu sezon aynı amaca hizmet edecektir. Dostluk ve sevgi içerisinde mücadele etmemizi diliyorum. Adaletin hakim olacağı bir lig izletmek umudundayım. Yeni sezonumuz hayırlı olsun, umarım takımlarımız Avrupa'da da başarılı olur." dedi.

Galatasaray Kulübünün kurucusu ve Türk sporunun öncü isimlerinden Ali Sami Yen, vefatının 74. yıl...

Galatasaray Kulübünün kurucusu ve Türk sporunun öncü isimlerinden Ali Sami Yen, vefatının 74. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sağ 3), divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan (sol 2) ile sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Galatasaray Kulübünün kurucusu ve Türk sporunun öncü isimlerinden Ali Sami Yen, vefatının 74. yıl...

Galatasaray Kulübünün kurucusu ve Türk sporunun öncü isimlerinden Ali Sami Yen, vefatının 74. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sağ 3), divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan (sol 2) ile sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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