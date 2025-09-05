DOLAR
Ali Sancak, Adana Demirspor'un Yeni Başkanı Oldu

Adana Demirspor başkanlığına Ali Sancak atandı; duyuru kulübün X hesabından yapıldı. Eski başkan Bedirhan Durak 1 Eylül'de istifa etmişti.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 19:51
Kulübün X hesabından yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu kararıyla atama gerçekleştirildi.

Adana Demirspor'da başkanlık görevine Ali Sancak getirildi. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada atamanın yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

"Bedirhan Durak'tan boşalan başkanlık koltuğuna yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Sancak, yönetim kurulu kararıyla atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Eski başkan Bedirhan Durak, 1 Eylül tarihinde istifa etmişti.

