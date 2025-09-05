Ali Sancak, Adana Demirspor'un Yeni Başkanı Oldu
Kulübün X hesabından yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu kararıyla atama gerçekleştirildi.
Adana Demirspor'da başkanlık görevine Ali Sancak getirildi. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada atamanın yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
"Bedirhan Durak'tan boşalan başkanlık koltuğuna yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Sancak, yönetim kurulu kararıyla atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Eski başkan Bedirhan Durak, 1 Eylül tarihinde istifa etmişti.