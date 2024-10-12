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Ali Şenkaynağı Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Seçildi

Ali Şenkaynağı, Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun yeni başkanı olarak belirlendi ve hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 15:35
Ali Şenkaynağı Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Seçildi

Ali Şenkaynağı Yeni Başkan

Türkiye Dağcılık Federasyonu, 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Bu önemli etkinlik, Çankaya’daki İçkale Otel'de düzenlendi ve federasyon başkanlığı için Ali Şenkaynağı ile Ertuğrul Tugay arasında bir seçim yapıldı.

Seçim Sonuçları

Yapılan oylama sonucunda federasyonun kayıtlı 168 delegesinden 159’u oy kullandı. Toplam 102 oy alan Ali Şenkaynağı başkanlık koltuğuna oturdu. Kendisine 55 oy çıkan Ertuğrul Tugay ise seçimde ikinci oldu, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Geçmiş Dönem İncelemesi

Seçim öncesinde, eski başkan Prof. Dr. Ersan Başar, 8 yıllık döneminde gerçekleştirdikleri çalışmaları ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Yeni Başkanın Hedefleri

Başkanlığa seçilen Ali Şenkaynağı, genel kurulda yaptığı konuşmasında, “27 yılı aşkın bir süredir dağcılık sporunun içindeyim. Federasyonumuzu daha yüksek bir seviyeye taşıyacak projeler geliştirmek için buradayız,” dedi. Ayrıca, tesisleşmenin önemine dikkat çekti ve “Kendi bağımsız tesisimiz yok.” sözlerini vurguladı.

Projeler ve Destekler

Şenkaynağı, gençlere yönelik projeler geliştireceklerini ve “Maddi imkansızlıkları aşarak sporu yaygınlaştıracağız,” dedi. Ayrıca antrenörlerin şartlarını iyileştirmek ve sporcu ekipman güvenliğini sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

Takım ve Destek

Yeni yönetim kurulunda Murat Adıyaman, Ada Özdemir, Mustafa Pehlivanoğlu, Mehmet Bakır Asma, Mehmet Çağlayan, Abdurrahim Ekin, Emrah Aykora, Hakan Othan, Gülay Korkmaz ve Begüm Kazazi yer alıyor. Şenkaynağı, “Desteğiniz için teşekkür ederim.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu, Ankara Çankaya'daki İçkale Otel'de...

Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu, Ankara Çankaya'daki İçkale Otel'de gerçekleştirildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Şenkaynağı seçildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu, Ankara Çankaya'daki İçkale Otel'de...

Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu, Ankara Çankaya'daki İçkale Otel'de gerçekleştirildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Şenkaynağı seçildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu, Ankara Çankaya'daki İçkale Otel'de...

Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu, Ankara Çankaya'daki İçkale Otel'de gerçekleştirildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Şenkaynağı seçildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu, Ankara Çankaya'daki İçkale Otel'de...

Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu, Ankara Çankaya'daki İçkale Otel'de gerçekleştirildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Şenkaynağı seçildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu, Ankara Çankaya'daki İçkale Otel'de...

Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu, Ankara Çankaya'daki İçkale Otel'de gerçekleştirildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Şenkaynağı seçildi.

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