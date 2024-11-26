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Ali Türkkan'dan Dünya Şampiyonluğu Hedefi

Milli rallici Ali Türkkan, Dünya Gençler Şampiyonası’nda elde ettiği başarı sonrası hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:26
Ali Türkkan'dan Dünya Şampiyonluğu Hedefi

Milli Rallici Ali Türkkan'dan Şampiyonluk Açıklaması

25 yaşındaki milli rallici Ali Türkkan, Dünya Gençler Şampiyonası'nda (WRC3) üçüncülük elde ettikten sonra şampiyonluk hedefini net bir şekilde belirledi. Türkkan, başarısının ardından aldığı olumlu geri dönüşlerin kendisine moral verdiğini ifade etti.

Ali Türkkan, "Üzerimizde baskı ve beklenti vardı. Bu baskın büyük bir kısmını kendimiz yaratıyorduk, çünkü her zaman, her yerde maksimumu vermek üzerimize bir yük. Uzun ve zorlu bir sezonu başarılı bir şekilde tamamlamak, hem bizi rahatlattı hem de mutluluk verdi" diye konuştu.

2024 İçin Hedef: Dünya Şampiyonluğu

Başarılı pilot, "Elde ettiğimiz başarı, dünya gençler şampiyonluğu hedefimizi pekiştirdi. Ardından, gerçek dünya şampiyonluğu var. İnşallah bunu elde ettikten sonra asıl hedefimiz dünya ralli şampiyonluğu olacak. Bu başarı, Türk otomobil sporu için büyük bir olay olacaktır. Bunun için sabah akşam çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Otomobil Sporlarına İlk Adım

Otomobil sporlarıyla tanıştığını karting ile anlatan Türkkan, "Beş yaşımda karting yapıyordum. Daha sonra piste geçiş yaptım. 17 yaşımda ehliyetim yokken Türkiye pist şampiyonu oldum. Ehliyet aldıktan sonra ralliye yöneldim. 2018'in sonlarında ralli branşında özel bir teklif aldım ve bu riskli kararı verdim. İyi ki de yapmışım" ifadelerini kullandı.

Yardımcı Pilot İle İletişimin Önemi

Ali Türkkan, yardımcı pilotla iletişimin ralli başarısındaki kritik rolüne değinerek, "İyi bir iletişim şart. Hem otomobili tanımak hem de birbirimizi iyi tanımak önemlidir. İletişimimiz ne kadar iyi olursa, mücadele o kadar başarılı olur" dedi.

Türk Ralli Sporunun Geleceği

Ali Türkkan, Türk otomobil sporunun uluslararası arenada tanınması gerektiğini vurguladı. "Türk sporcuların uluslararası alanda başarı göstermesi, dünya ralli şampiyonlarıyla kıyaslanmaları, Türklerin de bu alanda söz sahibi olduğunu göstermeli. Bunu başardığımızda ralli sporunun gelişimi doğru yolda ilerleyecek" şeklinde sözlerini tamamladı.

Castrol Ford Team Türkiye ile elde ettikleri başarıların altını çizen Ali Türkkan, şampiyonluğun an meselesi olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Dünya Gençler Şampiyonası'nda (WRC3) üçüncülük elde eden milli rallici Ali Türkkan, bir sonraki...

Dünya Gençler Şampiyonası'nda (WRC3) üçüncülük elde eden milli rallici Ali Türkkan, bir sonraki hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Türkkan, AA muhabirine konuştu.

Dünya Gençler Şampiyonası'nda (WRC3) üçüncülük elde eden milli rallici Ali Türkkan, bir sonraki...

Dünya Gençler Şampiyonası'nda (WRC3) üçüncülük elde eden milli rallici Ali Türkkan, bir sonraki hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Türkkan, AA muhabirine konuştu.

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