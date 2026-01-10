Aliağa'da Kış Spor Okulları 2. Dönem Kayıtları Başlıyor

Aliağa Belediyesi Kış Spor Okulları 2. dönem kayıtları 12-16 Ocak 2026'da ENKA ve AYM'de başlıyor. Kontenjan sınırlı, başvurular için iletişim bilgileri yer alıyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:22
Aliağa Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin sporla buluşmasını amaçlayan Kış Spor Okullarının 2. dönem kayıtları başlıyor. Sporun bir yaşam biçimi hâline gelmesini hedefleyen kurslar, farklı branşlarda ve sınırlı kontenjanlarla açılacak.

Kayıt ve başvuru bilgileri

Kış Spor Okulları eğitimleri, Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu ve Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi (AYM) olmak üzere iki ayrı merkezde gerçekleştirilecek. Kayıtlar 12-16 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak.

ENKA Spor Salonu kayıt saatleri: 12-16 Ocak 2026, 08.30-17.30. Kayıt yeri: ENKA Spor Salonu. Bilgi için: 0232 616 54 07.

AYM kayıt saatleri: 12-16 Ocak 2026, 10.00-17.30. Kayıt yeri: AYM. Bilgi için: 0232 399 00 00 (dahili: 3206).

ENKA Spor Salonu - Branşlar ve kontenjanlar

Futbol: 50 kontenjan - 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 doğumlular (karma)

Güreş: 40 kontenjan - 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 doğumlular (karma)

Basketbol: 30 kontenjan - 2014 (10), 2015 (5), 2016 (10), 2017 (5)

Voleybol: 20 kontenjan - 2014-2015 (14), 2016-2017 (6)

Karate: 15 kontenjan - 2016, 2017, 2018 ve 2019 doğumlular (karma)

Cimnastik: 20 kontenjan - 2018, 2019 ve 2020 doğumlular (karma)

AYM - Branşlar

Basketbol: 2014, 2015, 2016 ve 2017 doğumlular

Voleybol: 2014, 2015, 2016 ve 2017 doğumlular

Karate: 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 doğumlular

Cimnastik: 2018, 2019 ve 2020 doğumlular

Tenis: 2020 doğumlular ve yetişkin grubu

Aliağa Belediyesi, kayıtların kontenjanlarla sınırlı olduğunu vurgulayarak, spora ilgi duyan çocuklar ve ailelerin başvurularını gecikmeden yapmalarını istiyor.

