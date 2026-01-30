Beşiktaş, Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 20. hafta Konyaspor maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanla hazırlıkları tamamlayarak kampa girdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 21:10
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 21:10
Beşiktaş, Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Antrenman ve kamp

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik ağırlıklıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan seans, taktiksel organizasyon çalışmasıyla son buldu.

Maç bilgileri

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 20. HAFTASINDA KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 20. HAFTASINDA KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI, BU AKŞAM YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLAYARAK KAMPA GİRDİ.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 20. HAFTASINDA KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor 1-1 Trabzonspor | Trendyol Süper Lig 20. Hafta
2
Trendyol Süper Lig 20. Hafta: Kasımpaşa 0-1 Samsunspor — Assoumou'nun 90+2'deki Golü
3
Zafer Uysal: Galibiyeti Balıkesirspor Ailesine Armağan Ettik
4
Gebze Belediyesi Ampute Futbol, TSK Rehabilitasyon'u 3-0 Yenerek 4. Sıraya Yükseldi
5
Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi 2025-26 Sonuna Kadar Kiraladı
6
Emir Ortakaya Çaykur Rizespor'a 2,5 Sezonluk İmza
7
Konyaspor, Adamo Nagalo'yu Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları