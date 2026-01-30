Beşiktaş, Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
Antrenman ve kamp
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik ağırlıklıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan seans, taktiksel organizasyon çalışmasıyla son buldu.
Maç bilgileri
Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak.
