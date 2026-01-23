Trabzonspor 0-0 Kasımpaşa — İlk Yarı (Trendyol Süper Lig 19. Hafta)

Trabzonspor 0-0 Kasımpaşa — İlk Yarı
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşırken ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
İlk yarıdan önemli anlar
3. dakika: Ceza çizgisi üzerinden Olaigbe’nin vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.
17. dakika: Son çizgiye inen Winck’in içeri çevirdiği topu kaleci Onana uzaklaştırdı.
Hakemler
Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı
Trabzonspor
Başlangıç 11: Onana, Pina, Mathias Lovik, Nwuiwu, Batagov, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Augusto
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Ozan Tufan, Bouchouari, Nwaekeme, Okay Yokuşlu, Onuachu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kasımpaşa
Başlangıç 11: Gianniotis, Winck Neto, Franca, Opoku, Frimpong, Ben Ouanes, Kerem Demirbay, Mamadou Fall, İrfan Can Kahveci, Diabeta, Kubilay Kanatsızkuş
Yedekler: Ali Emre Yanar, Adem Arous, Cem Üstündağ, Cafu, Yusuf Barasi, Kamil Ahmet Çörekçi, Cenk Tosun, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Pape Habib Gueye
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Saha içi disiplin
Sarı kart: Emre Belözoğlu (Teknik Direktör) (Kasımpaşa)
