Emircan Haney'e Destek Sürüyor: 'Yılın Okçusu' Oylaması 13 Şubat 2026'ye Kadar

Emircan Haney'e Destek Sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu, milli okçu Emircan Haney, uluslararası başarılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Haney, Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery) tarafından verilen 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterilmişti.

Adaylık ve kariyer

Okçuluğa 9 yaşında başlayan Emircan Haney, disiplinli çalışma anlayışı, istikrarlı performansı ve uluslararası başarılarıyla bugün dünyanın en iyi okçuları arasında yer alıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor yaşamını sürdüren Haney, elde ettiği Dünya Şampiyonluğu unvanıyla Türk okçuluk tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Listede yer alan tek Türk olarak dikkat çekiyor.

Oylama süreci

Dünya genelinde gerçekleştirilen ve kazananın küresel halk oylamasıyla belirleneceği prestijli ödül için oylama süreci başladı. Bu büyük başarının, 'Yılın Okçusu' ödülüyle taçlandırılması için halk oylaması 13 Şubat 2026 tarihine kadar devam ediyor. Oylama, dünya genelindeki tüm sporseverlere açık olarak gerçekleştiriliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney’e oy vermek isteyenler, www.worldarcheryawards.com adresi üzerinden oy kullanabiliyor.

Başkan Aras'ın değerlendirmesi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcumuz, milli okçumuz Emircan Haney’in Dünya Şampiyonluğu gibi büyük bir başarının ardından ‘Yılın Okçusu’ ödülüne aday gösterilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Emircan, azmi, disiplini ve elde ettiği uluslararası başarılarla genç sporcularımıza ilham olurken, Muğla’mızı ve ülkemizi dünya arenasında en iyi şekilde temsil etmektedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin böylesi önemli başarılarla karşılık bulmasından mutluluk duyuyor, Emircan Haney’e halk oylamasında da başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımızı ‘Yılın Okçusu’ ödülüne aday olarak gösterilen Milli Sporcumuz Emircan Haney’e destek olmak için oy kullanmaya davet ediyorum"

