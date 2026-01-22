Emircan Haney'e Destek Sürüyor: 'Yılın Okçusu' Oylaması 13 Şubat 2026'ye Kadar

Muğlalı milli okçu Emircan Haney, World Archery'nin 'Yılın Okçusu' adaylığında destek bekliyor; oylama 13 Şubat 2026'ya kadar www.worldarcheryawards.com'da.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:12
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:12
Emircan Haney'e Destek Sürüyor: 'Yılın Okçusu' Oylaması 13 Şubat 2026'ye Kadar

Emircan Haney'e Destek Sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu, milli okçu Emircan Haney, uluslararası başarılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Haney, Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery) tarafından verilen 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterilmişti.

Adaylık ve kariyer

Okçuluğa 9 yaşında başlayan Emircan Haney, disiplinli çalışma anlayışı, istikrarlı performansı ve uluslararası başarılarıyla bugün dünyanın en iyi okçuları arasında yer alıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor yaşamını sürdüren Haney, elde ettiği Dünya Şampiyonluğu unvanıyla Türk okçuluk tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Listede yer alan tek Türk olarak dikkat çekiyor.

Oylama süreci

Dünya genelinde gerçekleştirilen ve kazananın küresel halk oylamasıyla belirleneceği prestijli ödül için oylama süreci başladı. Bu büyük başarının, 'Yılın Okçusu' ödülüyle taçlandırılması için halk oylaması 13 Şubat 2026 tarihine kadar devam ediyor. Oylama, dünya genelindeki tüm sporseverlere açık olarak gerçekleştiriliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney’e oy vermek isteyenler, www.worldarcheryawards.com adresi üzerinden oy kullanabiliyor.

Başkan Aras'ın değerlendirmesi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcumuz, milli okçumuz Emircan Haney’in Dünya Şampiyonluğu gibi büyük bir başarının ardından ‘Yılın Okçusu’ ödülüne aday gösterilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Emircan, azmi, disiplini ve elde ettiği uluslararası başarılarla genç sporcularımıza ilham olurken, Muğla’mızı ve ülkemizi dünya arenasında en iyi şekilde temsil etmektedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin böylesi önemli başarılarla karşılık bulmasından mutluluk duyuyor, Emircan Haney’e halk oylamasında da başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımızı ‘Yılın Okçusu’ ödülüne aday olarak gösterilen Milli Sporcumuz Emircan Haney’e destek olmak için oy kullanmaya davet ediyorum"

MUĞLALI MİLLİ OKÇU HANEY’E ‘YILIN OKÇUSU’ YARIŞMASINDA DESTEK DEVAM EDİYOR

MUĞLALI MİLLİ OKÇU HANEY’E ‘YILIN OKÇUSU’ YARIŞMASINDA DESTEK DEVAM EDİYOR

MUĞLALI MİLLİ OKÇU HANEY’E ‘YILIN OKÇUSU’ YARIŞMASINDA DESTEK DEVAM EDİYOR

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Yarıyıl: 'Tatilin Ritmi, Sporun Gücü' PlayStation Turnuvası
2
TransAnatolia 2026: İstanbul'dan Ankara'ya 2 bin 300 km'lik Zorlu Parkur
3
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta Sonuçları: Real Madrid 6-1, Arsenal 7'de 7
4
Tekke: Kocaelispor 1 Puan Alabilirdi — Trabzonspor 2-1 Galip
5
Kastamonu'da Okul ve Spor Kulüplerine 7 Milyon TL'lik Malzeme Desteği
6
Cornelia Golf Masters ve Cornelia Open: Türkiye'nin En İyi Golfçüleri Belek'te
7
Türkiye Kupası'na Kalan 8 Takım Belli Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları