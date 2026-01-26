Elazığ Yerel Lig Yıldız Kadınlar Voleybol İl Birinciliği: Şampiyon Elazığ Belediye Spor Kulübü

Final maçları tamamlandı

Yerel Lig Yıldız Kadınlar Voleybol İl Birinciliği, oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Elazığ Voleybol İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen organizasyon büyük çekişmeye sahne oldu.

Turnuvaya 5 spor kulübünden toplam 70 sporcu katıldı. Sporcuların sergilediği mücadele ve centilmenlik, voleybolseverlerden tam not aldı.

Yapılan karşılaşmalar sonucunda dereceye giren takımlar belli oldu: Elazığ Belediye Spor Kulübü il birincisi olurken, Ekol Spor Kulübü ikinci, Elazığ Voleybol Akademi Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Genç sporcularımızın gelişimine katkı sunan bu tür organizasyonları son derece önemsiyoruz. Yerel Lig Yıldız Kadınlar Voleybol İl Birinciliği’nde mücadele eden tüm kulüplerimizi, sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor; emeği geçen Elazığ Voleybol İl Temsilciliğimize teşekkür ediyoruz. Elazığ’da voleybolun her geçen gün daha da güçlenmesi bizleri mutlu etmektedir" denildi.

