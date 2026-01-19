Bursaspor’da Baran Başyiğit’e Başarılı Operasyon — Deplase Kırık Tedavisi

Bursasporlu Baran Başyiğit, 1461 Trabzon maçında radius ve ulna’da deplase kırık tespit edilerek dün akşam ameliyata alındı; rehabilitasyonu sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:09
Bursaspor’da Baran Başyiğit’e operasyon

Bursaspor forması giyen Baran Başyiğit, 1461 Trabzon maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmış ve yapılan muayene ile görüntüleme yöntemleri sonucunda kolunda radius ve ulna kemiklerinde deplase kırık tespit edilmiştir.

Kulüp sağlık ekibinin ilk değerlendirmesinin ardından tedavi süreci vakit kaybedilmeden başlatıldı. Genç futbolcu dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla ameliyata alındı.

Operasyon ve sağlık durumu

Operasyonun başarılı geçtiği bildirildi. Oyuncunun genel sağlık durumu iyi olup, tedavi süreci kulüp sağlık ekibi tarafından yakından takip edilecektir.

Rehabilitasyon ve sahalara dönüş

Ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine giren Baran Başyiğit’in sahalara dönüş tarihi, ilerleyen günlerde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Bursaspor Kulübü, genç futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

