Ziraat Türkiye Kupası: RAMS Başakşehir 1-1 Boluspor — İlk Yarı Eşitliği

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda RAMS Başakşehir ile Boluspor ilk yarıyı 1-1 beraberlikle tamamladı; Opoku ve Arda Usluoğlu golleri kaydetti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:38
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:52
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında RAMS Başakşehir, Boluspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Fayzullayev'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas üzerinde Opoku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bartu Kulbilge'nin sağından ağlarla buluştu. 1-0

41. dakikada Akanbi Rasheed'in hatasında araya giren Ebosele, pasını Bertuğ Yıldırım'a çıkardı; bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruş auta çıktı.

44. dakikada Harun Alpsoy'un kafa vuruşu sonrası topu önünde bulan Arda Usluoğlu, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top direğe çarpıp ağlarla buluştu. 1-1

Stat ve Hakemler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Burak Olcar, Abdullah Uğur Sarı, Mücahid Adem Çelebi

Kadrolar

RAMS Başakşehir: Doğan Alemdar, Ebosele, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Bertuğ Yıldırım

Yedekler: Volkan Babacan, Onur Ergün, Kemen, Nuno da Costa, Crespo, Hamza Güreler, Kaluzinski, Ba, Ömer Ali Şahiner, Brnic

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Boluspor: Bartu Kulbilge, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy, Kouagba, Lima, Devran Senyurt, Lico, Alptekin Çaylı, Balbudia, Arda Usluoğlu, Akanbi Rasheed

Yedekler: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Barış Alıcı, Abdulsamet Kırım, Burak Topçu, Temel Çakmak, Doğancan Davas, Kaan Arslan, Arda Tuğra Saygı, Egemen Kazancı

Teknik Sorumlu: Gökhan İpek

Goller ve Kartlar

Goller: Opoku (dk. 23) (RAMS Başakşehir), Arda Usluoğlu (dk. 44) (Boluspor)

Sarı kart: Fayzullayev (RAMS Başakşehir)

