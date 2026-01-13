Joao Pereira: Oyunumuzu doğru duygu ve mantaliteyi sahaya yansıtamadık — Alanyaspor 2-2 Karagümrük

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Fatih Karagümrük ile 2-2 biten Ziraat Türkiye Kupası maçında takımın motivasyon ve disiplin eksikliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:26
Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında 2-2 berabere kaldı

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında evinde Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın durumu ve alınan sonuç değerlendirildi.

Pereira'nın maç değerlendirmesi

Teknik Direktör Joao Pereira, maçın ardından şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugün gerçekten üzgünüm çünkü 3 puan almak için elimizde bir fırsat vardı ama bunu değerlendiremedik."

Pereira, oyunun bazı bölümlerinde istediklerinin sahaya yansıdığını belirterek, "Aslında hazırlandığımız her şey maç içinde gerçekleşti. Üçüncü bölgeye çok kez topu taşıdık. Çok fazla şut çektik ama sonrasında kontrol edemediğimiz bazı şeyler var. Top kaybından sonra reaksiyon göstermek gibi. Bu da futbolcuların kafasında bitiyor." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, maçı kendi hatalarıyla zorlaştırdıklarını vurgulayarak "Kolay olabilecek bir maçı kendimiz zorlaştırdık. Herkes bizi biliyor, kolay gol yiyen takım değiliz ama bugün 2 gol yedik. Bir oyuncu hata yapabilir, yüklenmeye gerek yok. Bence bugün asıl problem takımın iştahsızlığıydı." dedi.

Pereira sözlerine şu tespitlerle devam etti: "Maç öğlen olabilir, akşam olabilir, fark etmez veya stadyumda seyirci olmayabilir bu da fark etmez ama biz profesyoneliz. İşimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Hep konuşuyoruz, ileriye doğru bir adım atmamız gerekiyor. Daha iyi bir ikinci yarı çıkarmamız gerekiyor diye konuşuyoruz ama konuşması kolay, bunu sahada göstermemiz gerekiyor."

Takımın performansına dair net bir eleştiri de getiren Pereira, "Bugün oyuncularımızın yüzde 100’ünü verdiğini düşünmüyorum. Beni hayal kırıklığına uğratan şey de bu. Biz burada sevdiğimiz işi yapıyoruz. Kupaya taraftarlara kulübe daha çok saygı göstermemiz gerekiyor. Bunlara rağmen şunları da söylemeliyim, daha çok pozisyona giren takım bizdik. Oyunumuzu doğru duygu ve mantaliteyi sahaya yansıtamadık. Ciddi bir şanstı, 6 puan yapabilirdik. Ama şuanda 4 puanımız var."

Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Pereira, Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçı için ara vermeden çalışmalara başlayacaklarını belirtti: "Ben hırslı bir adamım ve oyunculara da bunu geçirmeye çalışıyorum. Sahada hırslı oyuncular görmek istiyorum. O yüzden daha fazlasını ve iyisini yapmak gerekiyor. Bugün çok üzgünüm. Muhtemelen bugün uyumayacağım ama önümüzde Fenerbahçe maçı var. Yarından itibaren o maça hazırlanmaya çalışacağız."

